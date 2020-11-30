بعد تعليق شهور بسبب كورونا .. سلطنة عمان تستأنف إصدار التأشيرات السياحية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، كانت سلطنة عمان استأنفت الرحلات الجوية الدولية فى الأول من أكتوبر الماضى، إلا أنها سمحت فقط بدخول المواطنين والوافدين الذين يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل.

كما قرر المجلس الأعلى فى السلطنة العمانية، المسؤول عن مكافحة فيروس كورونا فى البلاد، اليوم الإثنين، استئناف بعض الأنشطة التجارية والصناعية، حسبما أفادت وسائل إعلام عمانية، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.