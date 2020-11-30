الأردن يسجل 57 وفاة جديدة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان نشرته الحكومة الأردنية عبر "تويتر"، يرتفع بذلك إجمالى وفيات الأردن جراء وباء كورونا إلى 2.751 وفاة، و219.430 إصابة مؤكدة، بينهما 61.653 إصابة نشطة، و462 حالة فى العناية المركزة.

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