مقتل طفلين وإصابة 4 بقذائف حوثية شمال تعز

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر محلى لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن القصف استهدف حى المفتش بعصيفرة وتسبب باستشهاد طفلين وإصابة 4 آخرين معظمهم أطفال. وأضاف المصدر أن القصف استهدف مناطق شمال المدينة، وكذلك حى البعرارة وجبل جرة بشكل ممنهج عصر اليوم.

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