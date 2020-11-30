جدة - نرمين السيد - وقال الأمين الدائم لوزارة الخارجية والتعاون الدولى محمد على نور، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الصومالية اليوم الاثنين، إن البلاد اتخذت هذا القرار حفاظا على سيادتها الوطنية.
واتهمت الحكومة الفيدرالية الصومالية، كينيا بممارسة الضغوط على رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام؛ لتنفيذ أجنداتها السياسية وعرقلة الاتفاقية المبرمة بشأن الانتخابات المقبلة، متهمة إياها بخرق الأعراف الدبلوماسية للدول المجاورة.
وشدد المسؤول الصومالى على أن بلاده لن تقبل على الإطلاق كل ما يمس سيادتها ويلحق الضرر بأمنها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصومال يستدعى سفيره فى نيروبى ويطالب نظيره الكينى بمغادرة البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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