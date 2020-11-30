عاجل .. الرئاسة الجزائرية: تبون سيعود إلى الوطن خلال أيام

جدة - نرمين السيد - وكان مكتب الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، أعلن أنه أنهى بروتوكول العلاج من فيروس كورونا المستجد، حيث يخضع الرئيس حاليا لفحوصات طبية إضافية.

وسبق أن ذكرت الرئاسة الجزائرية، فى بيان أصدرته يوم 29 أكتوبر، أن تبون خضع لفحوصات طبية معمقة فى أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا.