البحرين تندد باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده 

نددت وزارة الشؤون الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين، باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران، داعية جميع الأطراف إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
وقالت الوزارة: "نظرا لما تمر به المنطقة فإن مملكة البحرين تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم".
واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، يوم الجمعة، بتفجير وإطلاق نار استهدفا سيارته بضواحي طهران، وقد اتهمت إيران إسرائيل باغتياله.
وقد أعلن ممثل لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل أموي أن الاستخبارات الإسرائيلية نظمت اغتيال العالم محسن فخري زاده، "مع احتمال ضلوع استخبارات من دول أخرى" فيه.
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