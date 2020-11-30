الجزائر.. تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما في 34 ولاية

تاريخ النشر:30.11.2020 | 16:50 GMT | أخبار العالم العربيأعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الإثنين، تمديد الحجر الصحي الليلي في 34 ولاية لأسبوعين إضافيين، بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويمتد الحجر الصحي في المدن الـ34 من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا.

كما قررت الحكومة فتح المساجد التي تتعدى قدرة استيعابها 500 مصل، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية ابتداء من 6 ديسمبر.

وتشير آخر الإحصائيات إلى تسجيل 82221 إصابة و2410 وفيات بالفيروس في عموم البلاد.