الجزائر.. تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما في 34 ولاية
تاريخ النشر:30.11.2020 | 16:50 GMT | أخبار العالم العربيأعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الإثنين، تمديد الحجر الصحي الليلي في 34 ولاية لأسبوعين إضافيين، بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويمتد الحجر الصحي في المدن الـ34 من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا.
كما قررت الحكومة فتح المساجد التي تتعدى قدرة استيعابها 500 مصل، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية ابتداء من 6 ديسمبر.
وتشير آخر الإحصائيات إلى تسجيل 82221 إصابة و2410 وفيات بالفيروس في عموم البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر.. تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما في 34 ولاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.