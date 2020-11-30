بدعٌ و رد…قصيدة الشاعر محمد بن درعان و رد الشاعر سعيد بن مسفر

الخليج – سعيد ابو جلوي محمد بن درعان: سلام والعون كيف الحال ياغالي

كيفك مع ذالزمن خافيه وايامه

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فيه الحلا مر والمر انقلب حالي

والكل متلبس بالوجه كمامه

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والبوم نادر حرار والثمن غالي

ماعادبه فرق بين الصقر والهامه

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ياشاعر الجيل يعجبني ويحلالي

رايك وردك وعلم الذرب قدامه

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كل يقول لقبوني بدر وهلالي

ومنصبي ينعرف في نجد وتهامه

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وانا المعرب من اجدادي ومن خالي

كنه خليفة رسوالله وايمامه

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وانت الذكي تعرف المقدام والتالي

واجه معي نصح للي صدق احلامه سعيد بن مسفر يامرحبا واحمد الله والله الوالي

انا من ابها الى الطايف الى النامه

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اخيل نوّن تعلّى في السماء العالي

متزبر في شفا الديره مية قامه

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ماغير اخيله واجر الصوت والالي

يمطر حواليّ من يامه ومن شامه

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يابو علي ماعليك الا التوكّالي

البشت ماعاد يزهى والكفن خامه

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ان ماوقفنا سوى بالحال والمالي

والا نعزيك في الصف وتليّامه

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اسم ابن درعان تضرب فيه الامثالي

مطبوع في صفحة التاريخ بأختامه

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