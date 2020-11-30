صندوق الثروة في تركيا يبيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول لجهاز قطر للاستثمار

قال صندوق الثروة في تركيا إنه باع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 200 مليون دولار.
وذكر الصندوق في بيان أن عملية البيع تمت بموجب اتفاق وقعه الجانبان الأسبوع الماضي، مبينا أنه سيظل يحتفظ بحصة قدرها 80.6 بالمئة من أسهم بورصة اسطنبول.
وقال إن الصفقة تشير إلى قيمة إجمالية بلغت ملياري دولار لأسهم بورصة اسطنبول.
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