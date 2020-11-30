أمريكا تطالب بسرعة تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الجنوبى فى اليمن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان نشره الحساب الرسمى لسفارة الولايات المتحدة فى اليمن عبر تويتر، جاءت تصريحات السفير الأمريكى خلال زيارة قام بها إلى محافظة المهرة، شرقى اليمن، حيث التقى بقيادات السلطة المحلية، وعلى رأسهم المحافظ، محمد على ياسر.

وكان السفير الأمريكى استأنف أواخر الأسبوع الماضى، تحركاته بهدف تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل حكومة الشراكة المرتقبة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، حيث التقى رئيس المجلس الانتقالى الجنوبى، عيدروس الزبيدى، فى مقر إقامته بالرياض، لمناقشة آخر تطورات تنفيذ اتفاق الرياض.

وأوضح الزبيدى، أن المجلس الانتقالى استوفى جميع ما يلزم لإعلان الحكومة وتنفيذ البنود الأخرى، مشيدًا بالجهود التى تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ الاتفاق ودعم السلام والاستقرار.