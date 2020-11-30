168.860 إجمالى إصابات كورونا فى الإمارات

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، إلى أنه بهذه الحصيلة بلغ إجمالى عدد المصابين فى البلاد 168.860، وإجمالى عدد المتوفين بالفيروس 572 شخصاً.

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