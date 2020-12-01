جدة - نرمين السيد - تدفّق الآلاف من المحتجين إلى مدينة الناصرية جنوب العراق، اليوم الإثنين، بعدما توفى مواطن متأثرًا بجروحه فى صدامات جرت الأسبوع الماضى بين المحتجين المناهضين للحكومة ومناصرى رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، أُصيب رضا الركابى برصاصة فى الرأس إثر صدامات بين أنصار الصدر ومتظاهرين فى ساحة الحبوبى بمدينة الناصرية، قبل أن يتوفى جراء إصابته اليوم الإثنين، ما يرفع حصيلة ضحايا أعمال العنف التى وقعت يوم الجمعة، إلى 8 قتلى وعشرات الجرحى. وفرضت السلطات العراقية إغلاقًا، الأسبوع الماضى، فى محاولة لوضع حد للتظاهرات فى المدينة العراقية الجنوبية، كما أقالت قائد الشرطة المحلية وفتحت تحقيقًا فى حوادث قتل المتظاهرين. كما أوفد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، مستشار الأمن القومى قاسم الأعرجى وعددًا من كبار المسؤولين إلى الناصرية، لإجراء حوار مع المحتجين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آلاف المحتجين يتدفقون إلى الناصرية جنوب العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.