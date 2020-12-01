معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمنى وميليشيا الحوثى الانقلابية

جدة - نرمين السيد - وأسفرت المعارك عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثى الانقلابية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها، واستشهدت خلال المعركة طفلتين، وأصيب ثلاثة مدنيين آخرين، فى قصف مدفعى شنته ميليشيا الحوثى الانقلابية، على الأحياء السكنية شمال مدينة تعز.

وأكد مصدر طبى لـ"سبتمبر نت" استشهاد طفلتين الأولى عمرها سبعة أشهر، والثانية عمرها تسع سنوات، وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين من جراء قصف ميليشيا الحوثى حى المفتش فى منطقة عصيفرة، شمال مدينة تعز، بالمدفعية الثقيلة.

وأضاف المصدر أن جميع الجرحى إصابتهم خطيرة للغاية، وما زال قصف ميليشيا الحوثى الانقلابية على أحياء مدينة تعز مستمر حتى الآن.

وتكثف ميليشيا الحوثى قصفها الأحياء السكنية شمال مدينة تعز، بعدد من القذائف، من مواقع تمركزها فى شارعى الخمسين والستين، شمال المدينة، وتلجأ مليشيات الحوثى الانقلابية، لتعويض خسائرها وهزيمتها بقصف واستهداف الأحياء السكنية فى المدنية المكتظة بالسكان، وأسفرت عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء.

وفى محافظة مأرب، تمكنت قوات الجيش اليمنى من إلحاق خسائر بشرية ومادية كبيرة لميليشيا الحوثى المدعومة من إيران، بدعم من طيران تحالف دعم الشرعية فى جبهات القتال جنوب المحافظة.

وقال مصدر عسكرى، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم، إن الجيش اليمنى تمكن من إفشال محاولات مجاميع حوثية التسلل إلى مواقع عسكرية فى أطراف جبل مراد وأجبروا العناصر المتسللة على التراجع والفرار بعد سقوط عدد من أفرادها بين قتيل وجريح وتكبدها خسائر أخرى فى السلاح.