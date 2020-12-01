قرقاش فى ذكرى العيد الوطنى: الإمارات ناجحة وموقعها الإقليمى والدولى راسخ

جدة - نرمين السيد - حرص الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، على إحياء الذكرى الـ 49 لعيد الاستقلال الوطنى، بتوجيه رسالة يعبر فيها عن فخره بمسيرة الإمارات وقصص النجاح التى تلهم نحو المستقبل.





وقال الدكتور أنور قرقاش، على حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "نحتفل، قيادة وشعبا، بعيدنا الوطنى الـ49 وثقتنا فى المستقبل عظيمة، مسيرة الاتحاد الخيّرة مستمرة وقصص النجاح متعددة وموقعنا الإقليمى والدولى راسخ، والإرادة والحكمة التى أسست الإمارات ووثقت بنيانها تنير طريق المرحلة القادمة". واليوم الوطنى الإماراتى يوافق يوم الثانى من ديسمبر كل عام، والذى تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذى تأسس عام 1971.

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