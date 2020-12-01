جدة - نرمين السيد - وقال الجهاز- فى بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية- إن "عناصر جهاز مكافحة الإرهاب قامت بعملية عسكرية فى جبال مخمور ذات التكوين الجغرافى شديد التعقيد، لملاحقة ماتبقى من بقايا عصابات داعـش الإرهابية، حيث وردت معلومات إستخبارية عن أحد الكهوف التى يختبئ بها عناصر العصابات الإرهابية".
وأضاف أنه "بعد رصد دقيق لتحركات الإرهابيين، باشرت القوات العراقية باقتحام المنطقة حيث جرى الاشتباك مع 6 عناصر إرهابية قتل ثلات منهم جراء الاشتباك المباشر، فيما حاول الثلاث الآخرون الهرب إلا أن طيران التحالف الدولى قام برصدهم وقصفهم وقتلوا جميعا على إثر الضربات الجوية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يستهدف عناصر داعش فى جبال مخمور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.