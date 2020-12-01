العراق يستهدف عناصر داعش فى جبال مخمور

جدة - نرمين السيد - وقال الجهاز- فى بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية- إن "عناصر جهاز مكافحة الإرهاب قامت بعملية عسكرية فى جبال مخمور ذات التكوين الجغرافى شديد التعقيد، لملاحقة ماتبقى من بقايا عصابات داعـش الإرهابية، حيث وردت معلومات إستخبارية عن أحد الكهوف التى يختبئ بها عناصر العصابات الإرهابية".

وأضاف أنه "بعد رصد دقيق لتحركات الإرهابيين، باشرت القوات العراقية باقتحام المنطقة حيث جرى الاشتباك مع 6 عناصر إرهابية قتل ثلات منهم جراء الاشتباك المباشر، فيما حاول الثلاث الآخرون الهرب إلا أن طيران التحالف الدولى قام برصدهم وقصفهم وقتلوا جميعا على إثر الضربات الجوية".