جدة - نرمين السيد - قالت قيادة عمليات الأنبار، إنها شرعت من خلال فرقة المشاة الأولى وأفواج الحشد العشائرى بتفتيش بعض المناطق، لإلقاء القبض على مطلوبين وتدقيق العوائل وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأضافت أنها تمكنت من العثور على (22) صاروخ طائرة و4 قذيفة مدفع، فضلا عن العثور على ثلاثة كهوف إنشاء حديث تم تدميرها، كما تم العثور على وكر يحتوى على عتاد وصواريخ قاذفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق.. عمليات الأنبار تعثر على 22 صاروخا و4 قذائف خلال عمليات تفتيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.