العراق.. عمليات الأنبار تعثر على 22 صاروخا و4 قذائف خلال عمليات تفتيش

جدة - نرمين السيد - قالت قيادة عمليات الأنبار، إنها شرعت من خلال فرقة المشاة الأولى وأفواج الحشد العشائرى بتفتيش بعض المناطق، لإلقاء القبض على مطلوبين وتدقيق العوائل وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأضافت أنها تمكنت من العثور على (22) صاروخ طائرة و4 قذيفة مدفع، فضلا عن العثور على ثلاثة كهوف إنشاء حديث تم تدميرها، كما تم العثور على وكر يحتوى على عتاد وصواريخ قاذفة.