أسعار الذهب تتعافى بعد خسائر كبيرة

أسعار الذهب تتعافى بعد خسائر كبيرةارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تجدد الاهتمام بالمعدن الأصفر، الذي يمثل ملاذا آمنا، في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 مما يضفي ضبابية على الآفاق الاقتصادية.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1785.10 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينيتش.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1788.50 دولار للأونصة.

وسجل المعدن النفيس أسوأ انخفاض شهري في 4 سنوات أمس الاثنين، ليهبط إلى 1764.29 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من يوليو الماضي.