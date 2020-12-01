أسعار الذهب تتعافى بعد خسائر كبيرة
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تجدد الاهتمام بالمعدن الأصفر، الذي يمثل ملاذا آمنا، في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 مما يضفي ضبابية على الآفاق الاقتصادية.
وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1785.10 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينيتش.
وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1788.50 دولار للأونصة.
وسجل المعدن النفيس أسوأ انخفاض شهري في 4 سنوات أمس الاثنين، ليهبط إلى 1764.29 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من يوليو الماضي.
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