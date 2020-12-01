عاجل.. هجوم يستهدف حافلة للقوات السورية فى ريف دير الزور

جدة - نرمين السيد - قال المرصد السورى، إن عددا من عناصر "الفرقة الرابعة" التابعة للقوات السورية، أصيبوا جراء هجوم مسلح استهدف حافلة تقلهم فى بلدة القورية بريف دير الزور الشرقى.

وبحسب مصادر المرصد السورى، شهدت بلدة القورية، عقب الحادثة، استنفاراً لعناصر "الفرقة الرابعة" وفرض حظر تجوال فى البلدة.