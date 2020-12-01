جدة - نرمين السيد - وبحسب المركز الليبى لمكافحة الأمراض، فأن 391 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 54 ألفا و209 حالات، فيما تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليصل إجمالى حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 1196 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليبيا تسجل 608 إصابات جديدة بـ كورونا.. والإجمالى يتخطى 93 ألفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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