عاجل.. انطلاق الجولة الرابعة لملتقى الحوار السياسى الليبى

جدة - نرمين السيد - وكانت ثالث جولات ملتقى الحوار السياسى الليبى، قد اختتمت الأربعاء الماضى، بعد يومين من اختتام الجولة الثانية، دون توافق فى الجلستين اللتين عقدتا افتراضيا، حول بعض الأمور العالقة كآلية الترشح والاختيار.

ومنتصف نوفمبر الماضى، اختتمت أعمال الجولة الأولى من الملتقى فى تونس، والتى انعقدت بشكل مباشر، وأعلنت خلالها البعثة اتفاق أعضاء الملتقى على تحديد موعد إجراء انتخابات فى ديسمبر 2021 فى البلاد.