عاجل.. إصابة يحيى السنوار رئيس حركة حماس بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الحركة فى بيان، وفقا لوكالة "سما" الفلسطينية، إنه تم إجراء الفحص الخاص بكورونا ليحيى السنوار بعد ظهور الأعراض عليه، وتأكد إصابته بالفيروس.

وأضافت الحركة، أن صحة السنوار جيدة، ويمارس عمله فى العزل الطبى.