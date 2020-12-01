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جدة - نرمين السيد - وقالت الحركة فى بيان، وفقا لوكالة "سما" الفلسطينية، إنه تم إجراء الفحص الخاص بكورونا ليحيى السنوار بعد ظهور الأعراض عليه، وتأكد إصابته بالفيروس.
وأضافت الحركة، أن صحة السنوار جيدة، ويمارس عمله فى العزل الطبى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إصابة يحيى السنوار رئيس حركة حماس بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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