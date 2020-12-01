وزير خارجية البحرين : إيران لديها نوايا خبيثة تجاه دول المنطقة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير خارجية البحرين، الدكتور عبد اللطيف الزيانى، اليوم الثلاثاء، أن الشراكة مع الولايات المتحدة كانت حجر الأساس لأمن منطقة الخليج، محذرا من أن إيران لديها نوايا خبيثة تجاه دول المنطقة وأنها باتت تشكل تحديًا أمنيا لدول المنطقة.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى فى إطار الحوار الاستراتيجى مع الولايات المتحدة، برفقة نظيره الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت قناة "العربية"، حيث دعا وزير الخارجية البحرينى المجتمع إلى مواصلة الضغط على إيران. وقال الزيانى، إن البحرين تسعى لتحقيق المزيد من الازدهار لدول المنطقة.

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