إصابات كورونا فى العراق تصل إلى 554.767 حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تم تسجيل 48 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلى لحالات الوفاة إلى 12306 حالات. أما عدد حالات الشفاء الجديدة فقد بلغت 1896 حالة شفاء، ليصبح مجموع المتعافين من الفيروس المستجد منذ بدء انتشاره فى العراق 484570 حالة شفاء.

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