لجنة الانضباط تغرم لاعبَي النصر والهلال

غرمت لجنة الانضباط‬⁩ بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ⁧‫النصر‬⁩ “البرازيلي” بيتروس؛ 10 آلاف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انتر فيو بعد نهاية مباراة ⁧‫الهلال والنصر‬⁩ و1000 ريال لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمام‏⁧. ‏⁧‫كما غرمت لجنة_الانضباط‬⁩ لاعب الهلال‬⁩ محمد جحفلي 1000 ريال لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة.

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