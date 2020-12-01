العراق: مصرع 6 دواعش فى عملية أمنية بكركوك

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء العراقية، استهدفت العملية الأمنية سلسلة جبال حمرين بمحافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد.
وفى بيان له، قال جهاز مكافحة الإرهاب العراقى: "بعد رصد دقيق، باشرت قوات الجهاز اقتحام المنطقة، والاشتباك مع ستة عناصر إرهابية من تنظيم داعش قتل ثلاثة منهُم جراء الاشتباك المباشر مع رجال الجهاز".
وأضاف البيان أن "ثلاثة آخرين حاولوا الهروب، إلا أن طيران التحالف الدولى رصدهم وقصفهم"، ما أدى إلى مقتلهم جميعًا.
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