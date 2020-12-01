المتحدث باسم الحكومة العراقية يحذر: مخاطر انتشار كورونا مازالت شديدة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث، فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن وزير الصحة أكد أن نسبة الشفاء من كورونا تتصاعد، وإن شراء لقاح كورونا يشترط توفير الخدمات اللوجستية لنقله واعتماده لدى منظمة الصحة العالمية.
كانت وزاة الصحة العراقية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 2218 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة.
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