السعودية والبرلمان الأوروبى يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - التقى مندوب السعودية الدائم لدى الاتحاد الأوروبى السفير سعد محمد العريفى، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لحزب الشعب الأوروبى "أكبر مجموعة نيابية فى البرلمان الأوروبى" أنطونيو وايت.





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