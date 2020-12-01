القبض على 3 مخالفين سرقوا أجهزة إلكترونية تجاوزت قيمتها 3 مليون بالرياض

صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضلٍ الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (ثلاثة من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقد الرابع من العمر)، وذلك لتورطهم بارتكاب حادثة سطو على أحد المستودعات، وسرقة أجهزة إلكترونية تقدر قيمتها بمبلغ 3,625,000 ريالاً، وقد تم استرداد المسروقات، ما عدا (15) جهازاً تمكنوا من تصريفها قبل القبض عليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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