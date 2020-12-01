تسجيل 3508 إصابات جديدة بكورونا فى المغرب

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء، تسجيل 3508 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 359.844 حالة.





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