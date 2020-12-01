اليمن: مقتل 10 أشخاص فى قصف حوثى على تعز والحديدة

جدة - نرمين السيد - شن المتمردون الحوثيون قصفًا على الأحياء السكنية فى محافظتى تعز والحديدة، خلال اليومين الماضيين، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة العشرات الآخرين، حسبما أفادت مصادر طبية وحكومية.





ووفقًا لـ"فرانس برس"، قالت مصادر طبية فى تعز، جنوب غرب اليمن، إن "طفلتين إحداهما رضيعة تبلغ 9 أشهر وصلتا إلى المستشفى مساء الإثنين متوفيتين نتيجة إصابة فى الرأس وأقسام متفرقة من الجسم، إضافة إلى 7 جرحى آخرين بينهم أطفال". كما أعلنت مصادر حكومية أن "الجريمة ارتكبها الحوثيون فى قصف استهدف حى عصيفرة الخاضع لسيطرة الحكومة". وفى تغريدة عبر "تويتر"، دعت منظمة "أطباء بلا حدود" جميع الجماعات المسلحة للالتزام بالقانون الإنسانى الدولى واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع إصابات فى صفوف المدنيين. ويأتى القصف الحوثى غداة مقتل 5 أطفال و3 نساء فى قصف استهدف أحياء سكنية فى قرية القازة غرب مديرية الدريهمى فى الحديدة، حسبما أفادت مصادر طبية وحكومية. كما أكدت الأمم المتحدة حصيلة الضحايا، لافتة إلى تزايد أعمال العنف فى اليومين الأخيرين فى الحديدة التى تضم ميناء استراتيجيًا على البحر الأحمر، حسبما أفاد بيان المسؤول الأممى عن المساعدات الإنسانية فى اليمن، ألطف موسانى.

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