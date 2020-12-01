شؤون الحرمين توزع الهدايا على قاصدى بيت الله الحرام

جدة - نرمين السيد - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، عددًا من الهدايا على ضيوف بيت الله الحرام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة خلال التوزيع، وذلك ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5".





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