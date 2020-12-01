الجزائر: مقتل 3 إرهابيين شمال البلاد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال بيان أولى لوزارة الدفاع الجزائرية إن مفرزة للجيش الوطنى تمكنت من "القضاء على إرهابيين اثنين فى جيجل"، ثم أعلنت فى بيان ثان مقتل إرهابى ثالث.

كما أعلنت الدفاع الجزائرية أن الجيش تمكن من "استرجاع 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و5 مخازن مملوءة، وقنبلة يدوية، ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية، إضافة إلى 12 حقيبة ظهر تحتوى على كميات معتبرة من الذخيرة و7 أجهزة اتصال وألبسة وأدوية".