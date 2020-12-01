قوات الاحتلال التركى تقصف قرى الرقة فى شمال سوريا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للمرصد السورى لحقوق الإنسان، اعتدى مرتزقة الاحتلال التركى بالمدفعية على منازل المواطنين وممتلكاتهم فى محيط الرقة، واستهدفوا مناطق رأس العين ومحيطها بالقذائف والصواريخ، ما أدى إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالى وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وكانت قوات الاحتلال التركى والفصائل الموالية لها شنوا ثلاث عمليات عسكرية فى سوريا منذ 2016، كان آخرها فى 2019، وتركزت على مناطق سيطرة الأكراد، إذ تعتبرهم الحكومة التركية امتدادًا لأعدائها السياسيين من العرقية الكردية فى تركيا.
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