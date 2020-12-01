أمين عام جامعة الدول العربية يستقبل رئيس اتحادي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب...

في إطار تفعيل منظومة العمل العربي المشترك استقبل معالي أمين عام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط اليوم وفد من رؤساء بعض الاتحادات العربية أعضاء ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة الذي أطلقته الجامعة العربية في ٢٠١٧ بمقر الأمانة العامة .

وذلك لمناقشة أهم القضايا العربية ودور الاتحادات العربية وتوضيح رؤيتهم في معالجة هذه القضايا..

وقد أكد معالي الأمين العام في بيان له عقب اللقاء على الدور الجوهري والرئيسي للإعلام العربي للترويج لجهود منظومة العمل العربي المشترك على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أهمية تكثيف التغطية الإعلامية لأنشطة وإنجازات الاتحادات العربية النوعية الفاعلة في شتى المجالات وبشكل خاص في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتنسيق بين الجامعة العربية من جانب والاتحادات العربية المتخصصة من جانب آخر لتعزيز دورها في إطار منظومة العمل العربي المشترك باعتبارها بيوت خبرة عربية تقدم الخبرة والمشورة في القضايا والأنشطة التي تغطيها.

ومن جانبه تحدث الإذاعي/ أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين العرب و المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة وعضو الملتقى عن أهم المحاور التي من شأنها تفعيل دور الاتحادات العربية الرسمية ..

كما أوضح نور للأمين العام رؤية الاتحاد القادمة فى تأسيس جامعة تعليمية تكنولوجية في الجنوب المصري لدعم منطقة الجنوب و لتكون نواة تواصل بين مصر و القرن الإفريقي، كما تحدث عن رؤيته فى إطلاق أول محكمة إعلامية عربية تحت عنوان (محكمة العدل الإعلامية) لتكون متخصصة في حل القضايا الإعلامية على الساحة العربية.. كما طرح أيضا إلزامية وجود آلية للحد من الكيانات الوهمية و التي تقوم بالاحتيال باسم الجامعة العربية وتدعي تبعيتها ، و نادى بوجوب وجود شروط وآليات ومعايير لقبول اي اتحاد جديد للانضمام للملتقى..

كما تناول اللقاء أيضًا عددًا من الأفكار والمبادرات الإيجابية، من بينها مقترح إنشاء صندوق عربي لمجابهة الكوارث والأزمات، وتحديد يوم عربي للتطوع على غرار اليوم العالمي للتطوع، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتحادات العربية النوعية الفاعلة والجادة في عملها لتعزيز المشاركة والتفاعل الإيجابي للمواطن العربي مع هذه الاتحادات.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى التحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، والمزمع عقدها في مطلع عام 2021 تحت رعاية معالي الأمين العام .