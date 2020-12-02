لبنان.. ارتفاع مجموع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 129414 

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا، أن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد، ارتفع إلى 129414، أما إجمالي حالات الوفيات فبلغ 1033 حالة وفاة.
كما أوضحت أن هناك 964 حالة استشفاء، منها 361 حالة في العناية المركزة، و138 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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