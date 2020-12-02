رئيس الأركان السودانى: القوات المسلحة عصية على كل محاولات الاستهداف

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودانى، حرص القوات المسلحة على تنفيذ اتفاق السلام، مشددا على أن القوات المسلحة ستحرس السلام بقوة حتى يبلغ مبتغاه ويعم الأمن والاستقرار كل ربوع الوطن.





وقال الحسين، لدى مخاطبته فعاليات المشروع التدريبى الختامى لسلاح المدفعية، بحضور قائد القوات البرية الفريق الركن عصام محمد كرار وعدد من قادة القوات المسلحة : "إن القوات المسلحة ستكون الحاضنة لكل من يريد الانتماء إليها وفق اللوائح والنظم والقوانين". وشدد على أن القوات المسلحة عصية على كل محاولات التفكيك التى تسعى لإضعافها واستهداف كيانها، مضيفا أن بقاء الوطن ووحدته فى بقاء القوات المسلحة وتماسكها لأنها المؤسسة الوطنية الأولى، التى لن تفرط فى مقدرات الوطن ومكتسبات شعبه. وأشاد رئيس هيئة الأركان، بالمستوى الرفيع الذى خرج به المشروع التدريبى الختامى لسلاح المدفعية، والذى يشير إلى مستوى الجاهزية التى تتمتع بها وحدات السلاح، وتعهد باستكمال برامج ومشروعات تطوير سلاح المدفعية وإعادة سيرتها الأولى. وأشار إلى اهتمام القيادة المتعاظم بالفرد العسكرى وتأمين متطلباته بتقديم الخدمات وتوفير احتياجاته الضرورية.

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