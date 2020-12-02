الجيش العراقى يعلن تصفية مجموعة إرهابية بصلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وقالت الخلية فى بيان وفقا لقناة "السومرية نيوز"، إنه "من خلال متابعة استخبارية دقيقة من خلية الصقور فى وكالة استخبارات الداخلية تم تحديد المجموعة الإرهابية التى ارتكبت الأعمال الإرهابية ضد المواطنين بين قرية الزوية والمسحك ضمن قاطع عمليات صلاح الدين فى سفح سلسلة جبال مكحول قرب قرية المسحك".
وأضافت أنه "وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة نفذ طيران التحالف الدولى أربع ضربات جوية بطائرات إف 15 أسفرت عن قتل جميع المجموعة الإرهابية المتكونه من خمسة إرهابيين".
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