المرور يجدد التذكير بإجراءات الحصول على بدل فاقد لرخصة القيادة

أوضح المرور السعودي، إجراءات الحصول على بدل فاقد لرخصة القيادة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «ما إجراءات الحصول على رخصة قيادة بدل فاقد؟».
وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك».
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