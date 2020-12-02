الأصبحى ينتقد استخفاف العالم بإرهاب ميليشيا الحوثى فى اليمن: قد يصير دوليا

جدة - نرمين السيد - وأضاف، عبر حسابه على فيس بوك، اليوم، الأربعاء، أن "ذلك يذكرنا بما كانت عليه مباركة العالم لظهور تطرف القاعدة وداعش الذى تعامل معه المجتمع الدولى فى أوله باستخفاف، بل وحماية وتعاطف أحيانا عبر تقديم الملاذ لكثير من قادته".

وحذر قائلا: "كان التزام التيار المتطرف بضرب المخالفين له من أهل بلده ثم أهل ملته فقط، لكن تطور الأمر ليصبح إرهابا دوليا عانت منه المجتمعات الدولية التى والته بالدعم أو بالصمت المبارك له".

ولفت "الأصبحى"، إلى أن التنظيمات المتطرفة تنتشر عبر مجاميع من الأفراد المؤمنين القادرين على الإيذاء وليس بالضرورة تحت مظلة تنظيمية واحدة، بل ينجح الإرهاب متى غدى فكرة منتشرة.

وأوضح وزير حقوق الإنسان اليمنى السابق، أن "القاعدة قيادتها انتهت بكهوف أفغانستان الأكثر تعقيدا من اليمن، ولكن فكرتها تزدهر فى كل مكان بما فيها دول أوروبا أو أمريكا وفى أوساط أبعد ما تكون عن البسطاء الأميين إلى طلبة علم فى جامعات ومدارس دولية"، على حد تعبيره.