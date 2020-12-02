جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء، بسماع دوى انفجار فى "سوق الإثنين" جنوب شرق مصراتة جراء صاروخ.



جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء، بسماع دوى انفجار فى "سوق الإثنين" جنوب شرق مصراتة جراء صاروخ. جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. انفجار جنوب شرق مصراتة الليبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.