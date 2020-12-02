الأشغال الكويتية تنهى خدمات 80 موظفا وافدا

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الأشغال، إسماعيل الفيلكاوى، إن "هذا القرار يأتى فى إطار خطة وزارة الأشغال العامة، لتطوير آلية العمل بها، وتمكين الكوادر الكويتية من خلال خطة التكويت والإحلال التى تسعى إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة".
وأوضح أنه من ضمن الذين شملهم القرار، مستشارين، ومحاسبين، ومهندسين، وكذلك ممن يعملون بالوزارة على بند المكافآت والعقود الخاصة، ومن تمت الاستعانة للعمل بهم فى الوزارة خلال الفترة السابقة.
ولفت وكيل وزارة الأشغال العامة الكويتية إلى أنه تم توجيه إنذارات وبلاغات للمستغنى عنهم من قبل الوزارة كإجراء قانوني، بينما أرسلت الوزارة كشفا بأسماء الموظفين الـ80 الذين تم الاستغناء عن خدماتهم إلى ديوان الخدمة المدنية لإخطارهم بذلك، وذلك بناء على طلب الديوان.
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