سفير إيران لدى موسكو: سياستنا لا تتغير بتغير الرؤساء الأمريكيين

أكد السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، اليوم الأربعاء، تمسك بلاده بنهجها السياسي، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدبلوماسي الإيراني في تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية حول مستقبل العلاقات بين طهران وإدارة جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب وفقا لنتائج الاقتراع الأولية: "قد يكون هناك، وحتى في روسيا، من يقول إن إيران أدارت وجهها مجددا نحو الغرب. لكن كهذه أطروحات ليس وراءها سوى جهل طبيعة إيران. إن سياستنا لم ولن تتغير بتغير رؤساء الولايات المتحدة".

وأضاف جلالي: "تجدر الإشارة أيضا إلى أن الاستراتيجية الأمريكية لا تتغير بتعاقب الرؤساء، إنما التكتيكات وحدها التي تتغير. ونحن نرى هذا الفرق، حيث يلجأ بعض الرؤساء الأمريكيين إلى إخفاء نهجهم المتشدد وراء كلمات جميلة، في حين لا يلجأ إلى ذلك البعض الآخر. لكن هذه الخدعة لن تمر مع الشعب الإيراني. لقد استنفد الأمريكيون ما كان لديهم من أدوات التعامل مع بلادنا، ولم يبق لديهم شيء فيما يبدو".

وفي وقت سابق، أكد بايدن، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، نيته عودة الولايات المتحدة إلى صيغة خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني ومواصلة مفاوضات مع طهران حول هذا الموضوع، وذلك في قطيعة واضحة مع نهج إدارة دونالد ترامب التي انسحبت، في مايو 2018، من الصفقة النووية مع إيران، وأعادت العقوبات ضدها.