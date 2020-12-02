عاجل.. انفجار مخازن أسلحة لميليشيات الحوثى فى مطار صنعاء

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر يمنية، وقوع انفجار فى مخازن أسلحة تابعة للمليشيات الحوثية داخل مطار صنعاء الدولى.



جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر يمنية، وقوع انفجار فى مخازن أسلحة تابعة للمليشيات الحوثية داخل مطار صنعاء الدولى. وقالت المصادر، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن "مطار صنعاء الدولى أصبح ثكنة عسكرية وحقل تجارب للأسلحة النوعية من قبل الميليشيات".

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