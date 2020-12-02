الرئاسة الفرنسية: طلباتنا لم تنفذ فى خارطة الطريق للبنان

جدة - نرمين السيد - وأضافت الرئاسة الفرنسية، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن تدهور الوضع المالى يعنى أن لبنان سيواجه المزيد من المشاكل مما يجعل التدقيق الحقيقى فى المصرف المركزى أكثر حتمية.

ومن المقرر أن يسعى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، لإحياء مبادرة فرنسية بشأن لبنان حينما يستضيف مؤتمرا دوليا للمساعدات اليوم الأربعاء.