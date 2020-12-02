خلال 24 ساعة .. فلسطين تسجل 2188 إصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تم تسجيل 16 حالة وفاة و1051 حالة تعافٍ جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافى من فيروس كورونا بلغت 76.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.5%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.