الكويت تسجل حالة وفاة و268 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت الكويت 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالى عدد الحالات المسجلة فى البلاد إلى 143.260، فى حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 882 حالة.





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