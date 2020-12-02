وزير الإعلام اليمنى: على المجتمع الدولى وقف جرائم الحوثيين فى تعز

جدة - نرمين السيد - قال وزير الإعلام اليمنى، معمر الإريانى، إن ميليشيات الحوثى تواصل قصف السكان فى تعز بشكل عشوائى، داعيا المجتمع الدولى والمبعوث الأممى لوقف جرائم الحوثيين فى المدينة.





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