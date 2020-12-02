استشهاد جندى جزائرى خلال اشتباكات مع إرهابيين شمال شرقى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، إنه "الرقيب الأول "للماية سيف الدين" استشهد إثر اشتباك جديد مع مجموعة إرهابية بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر بجيجل".

وأشار إلى أن العملية أدت أمس إلى القضاء على ثلاثة إرهابيين وضبط أسلحة وكميات من الذخيرة.

وأضاف البيان، أن الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس الأركان الجزائرى تقدم بخالص التعازى والمواساة لأسرة الشهيد وذويه، مجددا حرص وعزم قوات الجيش على مواصلة مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه حفاظا على الأمن والاستقرار.

وبحسب البيان، فقد تم تحديد هوية اثنين من الإرهابيين الثلاثة المقضى عليهم، وهم كل من"لسلوس مدنى" وكنيته المدعو "الشيخ عاصم أبو حيان" الذى انضم للجماعات الإرهابية سنة 1994، وكان مسؤولا عن منطقة الشرق ورئيس اللجنة الشرعية لأحد التنظيمات الإرهابية.

وأوضح البيان، أن الإرهابى الثانى هو "هريدة عبد المجيد" وكنيته "أبو موسى الحسن" الذى انضم للجماعات الإرهابية سنة 1995 وكان مكلفا بالدعاية والإعلام لذات التنظيم الإرهابى.