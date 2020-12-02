خروقات جوية إسرائيلية لسيادة الأجواء اللبنانية

جدة - نرمين السيد - واصل الطيران الاستطلاعى الإسرائيلى، انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية، من خلال الطلعات الجوية التى ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية خارقًا بذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701.





وأفاد بيان للجيش اللبنانى، اليوم الأربعاء، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أنه تم تسجيل خرقين جويين معاديين من قبل طائرتى استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلى، تخللهما تنفيذ طيران دائرى فوق مناطق الجنوب اللبنانى".

ولفت النظر، إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان".