الإخوان يعرقلون انعقاد جلسة مجلس النواب الليبى

جدة - نرمين السيد - يواجه جناح تنظيم الإخوان فى ليبيا، اتهامات بعرقلة عقد جلسة موحدة لمجلس النواب فى مدينة غدامس، شمال غربى البلاد، بينما يتواصل الحوار السياسى من أجل اختيار السلطة الليبية، وفقًا لسكاى نيوز.





وتجرى الجولة الرابعة لملتقى الحوار السياسى الليبى افتراضيًا، لمناقشة مقترحاتِ آلية اختيار السلطة التنفيذية فى البلاد. ويدرس المشاركون 4 مقترحات، تتراوح بين التصويت على المرشحين من الأقاليم بشكل منفرد داخل قاعة الحوار، أو اعتماد قوائم تتقدم بها الأقاليم تشمل جميع المناصب. وفشل أعضاء لجنة الحوار السياسى الليبى فى التوصل إلى توافق على آلية اختيار المجلس الرئاسى والحكومة الانتقالية، من خلال التواصل الرقمي الأسبوع الماضى.

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